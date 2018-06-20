«Как девочка»: 50-летняя Валерия в укороченном топе и лаковом плаще принимает комплименты поклонников

Фигуре 50-летней Валерии можно позавидовать. Певица много работает над своим телом и не боится демонстрировать его на фото и видео. «Смотрите в новогоднюю ночь на Первом», — написала она под очередным задорным роликом.

В нем артистка запечатлена в укороченном топе и лаковом пальто. Подобные наряды не так давно носила ее дочь, 25-летняя Анна Шульгина. Маме такой стиль, по мнению подписчиков, тоже очень идет.

«Супер», «Вам очень идет!!», «Афигенный лук! Топик и брюки — бомбически Вам очень идет. Смотрю на Вас не отрываясь. Красавица Вы наша неземная», «Какая стильная эффектная леди», «Ой, как мне нравится Ваша прическа, аля Наташа Ростова», «Лера я стала замечать вы чему то стали учиться у Анютки я вижу ее движения и это класссно. А Анюта стала больше похожа на вас,что не говори родная кровь», — обсуждают они.