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«Как девочка»: 50-летняя Валерия в укороченном топе и лаковом плаще принимает комплименты поклонников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Певица Валерия восхитила поклонников моложавым видом и отличной фигурой.

Фигуре 50-летней Валерии можно позавидовать. Певица много работает над своим телом и не боится демонстрировать его на фото и видео. «Смотрите в новогоднюю ночь на Первом», — написала она под очередным задорным роликом.

В нем артистка запечатлена в укороченном топе и лаковом пальто. Подобные наряды не так давно носила ее дочь, 25-летняя Анна Шульгина. Маме такой стиль, по мнению подписчиков, тоже очень идет.

«Супер», «Вам очень идет!!», «Афигенный лук! Топик и брюки — бомбически Вам очень идет. Смотрю на Вас не отрываясь. Красавица Вы наша неземная», «Какая стильная эффектная леди», «Ой, как мне нравится Ваша прическа, аля Наташа Ростова», «Лера я стала замечать вы чему то стали учиться у Анютки я вижу ее движения и это класссно. А Анюта стала больше похожа на вас,что не говори родная кровь», — обсуждают они.

«Ну реально Девочка прям!!!!», «Валерия,вы и впрямь как девочка! Время не властно над Вами», «Красотка!!!! Как всегда!!!! Богиня юности», «Молодая, красивая, умная», «Вы врете что вам 50! Вам 20)))) Обожаю вас», — делают они комплименты молодости певицы.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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