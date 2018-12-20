50-летняя Валерия в золотом обтягивающем трико восхитила мужа

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин часто попадают в списки самых гармоничных пар. Они прожили в браке почти 15 лет, но это не мешает им уважать и восхищаться друг другом. Сегодня продюсер опубликовал новое фото жены.

«Снова и снова сражает меня наповал. Красота, нежность, женственность и талант. Как уживаются в этом человеке столько божественных качеств», — не устает удивляться мужчина.