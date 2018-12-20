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50-летняя Валерия в золотом обтягивающем трико восхитила мужа

49-летний Иосиф Пригожин поражен красотой и «божественными качествами» жены.

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин часто попадают в списки самых гармоничных пар. Они прожили в браке почти 15 лет, но это не мешает им уважать и восхищаться друг другом. Сегодня продюсер опубликовал новое фото жены.

«Снова и снова сражает меня наповал. Красота, нежность, женственность и талант. Как уживаются в этом человеке столько божественных качеств», — не устает удивляться мужчина.

За снимок он поблагодарил фотографа Дамира Жукенова и стилиста Кристину Лисовец-Касап.

«Валерия естественна.. в этом ее красота», «Она просто шикарная женщина... И самое главное изнутри красивый человек... Это и отражается снаружи», «Огромная сила в такой хрупкой женщине», «Как девочка!!!», «Да, Иосиф Игоревич, это великое счастье, когда ты живешь с женщиной, которой не устаешь восхищаться! Вам очень повезло с очаровательной супругой. Впрочем, я тоже никогда не устаю восхищаться своей женой», — обсуждают подписчики.

Чтобы сохранить столь прекрасную форму, звезда неустанно занимается спортом и следит за питанием, о чем она не раз рассказывала в блоге.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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