50-летняя Валерия показала идеально плоский живот и упругие бедра в откровенном купальнике

Фигура 50-летней Валерии вызывает зависть у окружающих ее дам и восхищение мужа. Сегодня певица показала себя во всей красе.
«Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями», — поделилась она.
Автором фото стал любимый супруг Валерии, с которым она гостит у сына в Швейцарии. Иосиф Пригожин старается соответствовать жене, которая стала настоящим фитнес-гуру, и шутит, что не всегда у него это получается.
Фото: instagram