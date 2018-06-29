50-летняя Валерия показала идеально плоский живот и упругие бедра в откровенном купальнике

Фигура 50-летней Валерии вызывает зависть у окружающих ее дам и восхищение мужа. Сегодня певица показала себя во всей красе.

«Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями», — поделилась она.