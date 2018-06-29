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50-летняя Валерия показала идеально плоский живот и упругие бедра в откровенном купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Валерия похвасталась спортивным телом и красивым купальником.

Фигура 50-летней Валерии вызывает зависть у окружающих ее дам и восхищение мужа. Сегодня певица показала себя во всей красе.

«Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями», — поделилась она.

Автором фото стал любимый супруг Валерии, с которым она гостит у сына в Швейцарии. Иосиф Пригожин старается соответствовать жене, которая стала настоящим фитнес-гуру, и шутит, что не всегда у него это получается.

Фото: instagram

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