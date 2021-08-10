50-летняя учительница бросила работу и стала успешной моделью нижнего белья

В результате стеснений героиня сегодняшнего материала изменила свой гардероб и перешла на мешковатые вещи. Помимо этого, большой бюст доставлял женщине и физический дискомфорт, так как вызывал боли в спине и шее.

В какой-то момент Рэйчел даже договорилась с хирургом и назначила дату операции по уменьшению грудь. Однако за неделю до запланированной процедуры женщина передумала. К тому же после развода в 2011 году она начала чувствовать себя более уверенно и стала принимать свою фигуру. Плюс к этому после расставания с мужем Перу поучаствовала в модном показе, который послужил началом ее модельной карьеры. Об этом сообщили в британском издании Daily Mail.

«Теперь я действительно горжусь своим телом и оно прекрасно, жаль, что мне потребовалось много времени, чтобы понять это», — заключила Рэйчел Перу.