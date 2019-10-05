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50-летняя Светлана Бондарчук назвала свой рост и вес, но подписчики ей не поверили

Поклонники Светланы Бондарчук уверены: она выглядит стройнее, чем должна.

В свои 50 бывшая модель Светлана Бондарчук выглядит моложавой и стройной, из-за чего то и дело подвергается уколам хейтеров. Устав от слухов, бестактных вопросов и злых комментариев, звезда опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена в разное время.

«Рост 176 вес 62 нога 39.5 возраст знаете. Что еще интересно?», — написала она. Но подписчики ей не поверили.

«Мой любимый вес. Мой любимый размер», «Безусловная красавица», «И не просто Красавица! А мне всегда думалось, что вес 55) Где слукавили?))», «Неужели 62 кг? Я думала, что около 55) Выглядите шикарно», «Я вами восхищаюсь 🔥62 — не верю, на вид 58», «Светлана, мне всегда казалось, Ваш вес 46-47кг, так хрупко смотритесь», «Вы такая миниатюрная, и не подумала бы что рост такой! Хорошенькая очень», — обсуждают они.

На вопрос о том, соблюдает ли Светлана диеты, либо придерживается какого-то особого питания, экс-модель ответила: «На диетах никогда не сидела, ем почти все, стараюсь не есть молочные продукты, но если очень хочется, обязательно съем».

Фото и видео: instagram

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