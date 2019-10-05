50-летняя Светлана Бондарчук назвала свой рост и вес, но подписчики ей не поверили

В свои 50 бывшая модель Светлана Бондарчук выглядит моложавой и стройной, из-за чего то и дело подвергается уколам хейтеров. Устав от слухов, бестактных вопросов и злых комментариев, звезда опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена в разное время.

«Рост 176 вес 62 нога 39.5 возраст знаете. Что еще интересно?», — написала она. Но подписчики ей не поверили.