50-летняя Сальма Хайек похвасталась сексуальным телом в бикини
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Новый снимок знаменитой актрисы удивил ее поклонников
Подписчики 50-летней голливудской актрисы Сальмы Хайек были удивлены новым снимком в Instagram кумира. Актриса опубликовала фотографию в бикини, сопроводив подписью «Вода — самая красивая, вкусная и дорогая потребность людей».
«Богиня!», «Красотка, невероятная», «Восхитительная», «Прекрасная фигура», «До сих пор одна из самых прекрасных женщин в мире», «Красивая женщина» — написали подписчики в комментариях.
Напомним, в свои 50 лет актриса прекрасно сохранила упругость кожи, а один из ее секретов молодости — так называемый «напиток красоты», а именно бульон из говяжьих костей. Звучит не очень вкусно, но в этом напитке большое количество коллагена, так необходимого нашему организму.
Фото: instagram.com