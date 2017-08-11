Новый снимок знаменитой актрисы удивил ее поклонников

Напомним, в свои 50 лет актриса прекрасно сохранила упругость кожи, а один из ее секретов молодости — так называемый «напиток красоты», а именно бульон из говяжьих костей. Звучит не очень вкусно, но в этом напитке большое количество коллагена, так необходимого нашему организму.