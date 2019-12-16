50-летняя Лада Дэнс показала стройные ноги и дерзко ответила на критику: «Чувствую себя прекрасной и красивой»
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Поклонники Лады Дэнс часто говорят ей, что она выглядит почти так, как в молодости. «Я очень рада каждый раз читать ваши комплименты в комментариях. Благодарю каждого за теплые слова! Я не скрываю, что прибегаю к косметологии. Потому что считаю, что в современном мире можно сделать практически все без хирургического вмешательства», — написала она в блоге.
Помимо позитивных отзывов о стройности ног и хрупкости фигуры, в комментариях появилась и весьма жесткая критика.
«Я не знаю, что это на Вашей голове и как это назвать? Неужели Ваш стилист не попробует поменять Ваш имидж. Вы же в шоубизе, так чего Вы боитесь, меняйтесь. Сделайте так, чтобы мы Вас не узнали и восхищались. Бабкина перевернула себя с ног на голову, поменялась до неузнаваемости. Пипец, помолодела на 30 лет. Вот это стилист, так стилист. Ну и конечно ее желание», — прокомментировал подписчик.
«Спасибо за ваш совет. Я не смотрю ни на кого. Чувствую себя прекрасной и красивой! Поэтому не стесняюсь выкладывать себя в разных ракурсах. Чего и вам желаю», — ответила Лада.
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Фото и видео: instagram
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