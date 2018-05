50-летняя Кайли Миноуг полностью разделась на откровенном фото с гитарой

Исполнительница хитов Can’t Get You Out Of My Head и In Your Eyes Кайли Миноуг всегда считалась одной из самых сексуальных знаменитостей в мире. Недавно красотка с размахом отпраздновала 50-летний юбилей (кто бы подумал, правда?) и доказала всем, что есть еще порох в пороховницах, с помощью нового очень откровенного снимка.