50-летняя Кайли Миноуг полностью разделась на откровенном фото с гитарой

Исполнительница хитов Can’t Get You Out Of My Head и In Your Eyes Кайли Миноуг всегда считалась одной из самых сексуальных знаменитостей в мире. Недавно красотка с размахом отпраздновала 50-летний юбилей (кто бы подумал, правда?) и доказала всем, что есть еще порох в пороховницах, с помощью нового очень откровенного снимка.
На нем Кайли предстала полностью обнаженной, хотя и прикрыла самое интересное… черной гитарой, усыпанной стразами.
Поклонники буквально завалили блондинку комплиментами: «Кайли, ты просто секс-бомба, обожаю тебя», «Не может быть, что вам уже 50 — выглядите максимум на 30!», «Так держать, красавица!». А как вам жаркая фотосессия Кайли Миноуг?
Фото: Instagram