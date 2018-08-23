50-летняя Екатерина Стриженова показала селфи без фотошопа и фильтров

«Очень красивая, вы, Катя! Не могла глаз оторвать. Магический взгляд», «Без косметики и фильтров Вы обычная женщина - ПРЕКРАСНАЯ и ЗЕМНАЯ!!!», «Натуральная. Настоящая. Смелая», «Тот случай, когда внутренняя красота совпадает с внешней», «Вечно молодая, вечно красивая!) люблю вас», «Очень глубоко изысканная дама! Дама с большой буквы!!!!!!», «Какая вы красивая и без фотошопа и без фильтров», «Нет,нет фотошопу!!!Вы красивы своей естественной красотой», «Не узнала без макияжа», — обсуждают подписчики.

Фото: instagram