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50-летняя Джулия Робертс восхитила сияющим видом на кинофестивале в Торонто

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джулия Робертс

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Голливудская актриса появилась на красной дорожке международного кинофестиваля.

В минувший четверг в Канаде стартовал TIFF-2018 — международный кинофестиваль в Торонто. На северо-западное побережье озера Онтарио высадился звездный десант, готовый продефилировать по красной дорожке в модных нарядах и представить на суд зрителям новые кинофильмы. Среди гостей фестиваля появилась звезда «Красотки» Джулия Робертс. Поклонники восхищены тем, как потрясающе выглядит актриса, не так давно отметившая 50-летие.

Джулия Робертс исполнила одну из главных ролей в сериале «Возвращение домой», премьера которого прошла в рамках TIFF-2018. Актриса вышла на красную дорожку в стильном черно-белом костюме. Небрежная укладка и неизменная улыбка блестяще дополнили образ кинозвезды.

Джулия Робертс

Актриса неоднократно подчеркивала, что ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов, а для поддержания себя в форме обладательница множества престижных премий, в числе которых «Оскар» и «Золотой глобус», советует правильно питаться, заниматься спортом и больше времени проводить с любимыми людьми.

Фото: Igor Vidyashev, AdMedia, Javier Rojas, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, D. Long/Globallookpress, Eastnews

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