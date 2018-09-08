50-летняя Джулия Робертс восхитила сияющим видом на кинофестивале в Торонто

В минувший четверг в Канаде стартовал TIFF-2018 — международный кинофестиваль в Торонто. На северо-западное побережье озера Онтарио высадился звездный десант, готовый продефилировать по красной дорожке в модных нарядах и представить на суд зрителям новые кинофильмы. Среди гостей фестиваля появилась звезда «Красотки» Джулия Робертс. Поклонники восхищены тем, как потрясающе выглядит актриса, не так давно отметившая 50-летие.

Джулия Робертс исполнила одну из главных ролей в сериале «Возвращение домой», премьера которого прошла в рамках TIFF-2018. Актриса вышла на красную дорожку в стильном черно-белом костюме. Небрежная укладка и неизменная улыбка блестяще дополнили образ кинозвезды.