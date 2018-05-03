50-летняя Алика Смехова в бикини восхитила поклонников своей стройной фигурой

50-летняя актриса и телеведущая Алика Смехова — мама двух сыновей: Артема и Макара. Эти майские праздники звезда решила провести на Мальдивах.

«Макар до последней минуты не знал, что мы с ним уезжаем (тем более куда). Месяц назад все каникулы он пролежал в больнице — болел.. и я придумала ему (да и себе) романтическое путешествие на Мальдивы. Теперь замучаю вас фотками», — предупредила она на днях.

Актриса не стесняется позировать в купальнике. Поклонники восхищены стройностью любимицы.