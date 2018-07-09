50-летняя Алика Смехова продемонстрировала роскошное тело в бикини

Актриса, певица и телеведущая Алика Смехова отправилась отдыхать на Средиземное море в Турцию. Компанию ей составили сыновья — Артем и Макар. Они с удовольствием фотографировали маму на пляже и у бассейна, а также во время обедов.

Этими снимками Алика поделилась с поклонниками в Instagram и вызвала их восторг. Неудивительно — актриса выглядит потрясающе. У нее подтянутая фигура, длинные стройные ноги, а область талии Алика предусмотрительно скрыла.