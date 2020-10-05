5 нюансов, которые надо знать каждой женщине для правильной самодиагностики груди
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, знание, на что обращать внимание, чтобы в случае чего обратить внимание на любые изменения, ведь есть 5 вещей, которые должна знать каждая женщина, когда дело доходит до проверки груди на наличие признаков рака. Для начала нужно встать лицом к зеркалу и выпрямить плечи. Посмотрите, есть ли какие-то ямочки, странные морщинки, вздутия кожи, покраснения, болезненность, сыпь или изменения сосков. Далее поднимите руки над головой и проверьте, нет ли тех же изменений. Надавите на грудь и проверьте, не выходит ли желтая, молочная или водянистая жидкость или кровь из сосков.
Следующий шаг: лягте на спину и проверьте каждую грудь противоположной рукой. Несколькими пальцами совершите круговые движения вокруг молочных желез, убедитесь, что везде есть чувствительность. Затем пройдитесь по ним аккуратными надавливающими движениями, убедитесь, что нет болезненности или нетипичных новообразований. Учтите, что ткань груди доходит и до грудей и подмышек, так что важно проверять и эти области. Если вы заметили какие-то необычные изменения, обязательно посетите терапевта. Специалисты рекомендуют изучать свою грудь в разные периоды цикла, так как она изменяется в зависимости от фазы, так вы всегда сможете заметить любые подозрительные изменения.
Фото: pexels
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