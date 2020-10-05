5 нюансов, которые надо знать каждой женщине для правильной самодиагностики груди

Следующий шаг: лягте на спину и проверьте каждую грудь противоположной рукой. Несколькими пальцами совершите круговые движения вокруг молочных желез, убедитесь, что везде есть чувствительность. Затем пройдитесь по ним аккуратными надавливающими движениями, убедитесь, что нет болезненности или нетипичных новообразований. Учтите, что ткань груди доходит и до грудей и подмышек, так что важно проверять и эти области. Если вы заметили какие-то необычные изменения, обязательно посетите терапевта. Специалисты рекомендуют изучать свою грудь в разные периоды цикла, так как она изменяется в зависимости от фазы, так вы всегда сможете заметить любые подозрительные изменения.

Фото: pexels

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