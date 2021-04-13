5 странных мифов о корейском уходе за кожей, которые возникли на пустом месте
«С тех пор как интенсивный режим ухода за кожей корейцев стал тенденцией во всем мире, он полностью изменил то, как жители европейских стран привыкли относиться к своей бьюти-рутине», - сообщает The Health Site.
Однако вокруг азиатских косметических продуктов витает множество мифов. Вот топ-5 устойчивых заблуждений о продуктах Кореи, которые не имеют никакого отношения к реальности:
- Корейская косметика подходит только для светлой кожи. Раньше это было действительно так. А сегодня бьюти-индустрия в этой стране набирает обороты, ученые постоянно разрабатывают новые технологии и улучшают качество своего товара. Поэтому каждый покупатель найдет походящий своему типу и оттенку кожи уход.
Антивозрастная косметика из Кореи подходит только пожилым. Недостатки кожи появляются у каждого в разном возрасте – это зависит от генетики, образа жизни, окружающей среды и других факторов. И если признаки старения у вас появились рано, лучше начинать пользоваться антивозрастной линейкой, чтобы улучшить состояние и остановить процесс увядания кожи.
Солнцезащитный крем надо использовать только при ярком солнце. В Корее принято пользоваться средствами с SPF и носить головные уборы независимо от погоды. Такие правила уберегают от воздействия ультрафиолетовых лучей на вашу кожу и тем самым сохраняют молодость. Возьмите на вооружение это правило, если хотите избежать фотостарение и появления гиперпигментации.
Крем для глаз не обязателен. Увлажняющий крем для лица не заменит крем для глаз. Специальный уход может помочь сделать кожу вокруг глаз лучше: осветлить темные круги, увлажнить нежную перорбитальную область и разгладить гусиные лапки.
Если у вас жирная кожа нельзя использовать масла. Это не так. Главное – подобрать подходящее средство, так как масла необходимы для увлажнения, питания и сияния кожи. Такой уход может, наоборот, помочь убрать склонность к жирности.
Фото: freepik.com
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