5 странных мифов о корейском уходе за кожей, которые возникли на пустом месте

«С тех пор как интенсивный режим ухода за кожей корейцев стал тенденцией во всем мире, он полностью изменил то, как жители европейских стран привыкли относиться к своей бьюти-рутине», - сообщает The Health Site.

Однако вокруг азиатских косметических продуктов витает множество мифов. Вот топ-5 устойчивых заблуждений о продуктах Кореи, которые не имеют никакого отношения к реальности: