5 народных рецептов красоты, которые совершенно не работают

Зубная паста для избавления от прыщей также не работает. А в составе отбеливающих вариантов содержатся сода и перекись, потому это может быть даже вредно для кожи: сначала она снимет воспалительный процесс, а затем лишь спровоцирует раздражение. Более того, после того как прыщ рассосется, есть вероятность, что на лице останется белое пятно. Неэффективна для выравнивания тона лица и корица. Оставьте эту пряность для кулинарии, так как кроме раздражения и волдырей вы ничего больше не получите. Еще один популярный в Сети совет – использовать яичные маски для лифтинг-эффекта, однако это не так.

Кстати, для избавления от запаха пота лучше пользоваться дезодорантом или чаще ходить в душ, потому что яблочный уксус, которым многие заменяют антиперсперант, не работает. Да, уксус избавит от бактерий, но тут возникнет другая проблема: запах этого средства – весьма характерный, и его вы точно ничем не скроете, даже добавив в него эфирные масла. Да и на потоотделение этот самодельный дезодорант никак не влияет.

Фото: depositphotos

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