5 бюджетных бьюти-советов, которые помогут даже в 70 выглядеть моложе своих лет

Также она, несмотря на то, что уже вышла на пенсию, отказывается превратиться в пожилую домохозяйку. Сью продолжает учиться и повышать свою квалификацию фармацевта. Кроме того, она активно занимается волонтерской деятельностью – люди, с которыми ей приходится общаться, восхищают ее и вдохновляют. А чтобы поддерживать физическую форму, до изоляции она регулярно ходила в спортзал, а теперь каждый день в любую погоду гуляет минимум полчаса, а также занимается дома на велотренажере в течение 30-60 минут, пока смотрит какую-нибудь передачу по телевизору, или устраивает себе видеотренировку с легкой растяжкой.

В уходе за кожей британка также предпочитает простоту и минимализм. Умывается она жидким мылом, им же моет все тело, а затем наносит дневной или ночной увлажняющий крем с органическим составом. Макияж она также делает неброский, но освежающий. А чтобы не поправляться, Сью ест только два раза в день. В полдень у нее бранч, а затем только довольно плотный, но полезный ужин. Правда, женщина признается, что время от времени устраивает себе читмил и балует себя блюдами любимой мексиканской кухни.

Фото: pixabay

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