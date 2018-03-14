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49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру в секси-купальнике

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Фото из Instagram Светланы Бондарчук
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Снимки экс-супруги Федора Бондарчука Светланы в бикини или купальниках всегда собирают тысячи лайков.

Светлане Бондарчук есть чем похвастаться — ее фигура просто безупречна. И журналистка часто демонстрирует свои достоинства на снимках в микроблоге, позируя в купальниках или бикини. На днях Светлана опубликовала фото у бассейна, надев слитный купальник шоколадного цвета.

«Столько времени наблюдаю, один нескончаемый восторг! Вы пример настоящей красоты», «И раньше красотка была, а сейчас вообще огонь», «Фигура супер», — написали фолловеры Бондарчук (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно друзья Светланы рассекретили ее роман с фотографом Сергеем Табуновым. Звезда до сих пор не прокомментировала эту информацию, но снимки в ее Instagram — совместные снимки, а также яркие кадры авторства Сергея — говорят сами за себя.

Фото: Instagram

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