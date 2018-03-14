49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала точеную фигуру в секси-купальнике

«Столько времени наблюдаю, один нескончаемый восторг! Вы пример настоящей красоты», «И раньше красотка была, а сейчас вообще огонь», «Фигура супер», — написали фолловеры Бондарчук (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, недавно друзья Светланы рассекретили ее роман с фотографом Сергеем Табуновым. Звезда до сих пор не прокомментировала эту информацию, но снимки в ее Instagram — совместные снимки, а также яркие кадры авторства Сергея — говорят сами за себя.

Фото: Instagram