49-летняя Светлана Бондарчук показала идеальные бедра и засветила лишнее на «пляжном» видео

Фолловеры сочли образ и позы Светланы чересчур откровенными. «Зачем такие видео???», «Ничеси какая знойная киска», «Ух.горячаю штучка!) Чебупеля», «Повышаешь тестостерон», «В 50 лет ценности меняются, а у вас Светлана все , как у 20 летней», «Ну капец((((( Я разочарованна в Вас», — пишут они.

На критику молодой подписчицы — «Как говорят в Одессе — "ноги и фигура — это две большие разницы"» — Бондарчук ответила с юмором: «Мы не из Одессы, ноги у нас ценятся) ох если бы еще талия была.... но как-то живем без. А у Вас красивая фигура, берегите ее, с возрастом она меняется, я как бабушка вам советую».

Впрочем, далеко не все подписчики критикуют звезду. Большинство — восхищаются ее стройностью: «Шикарно выглядите! Мечтаю выглядеть так же в ваши годы», «Светлана, раскройте секрет стройности и красоты! Выглядите на 30, честно, восхищаюсь вами! Люди будьте добрее, не завидуйте», — обращаются поклонники к хейтерам.

Фото: instagram