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49-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала заметно округлившиеся формы в бикини

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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В Сети обсуждают сочное тело Эвелины Бледанс.

Популярная актриса Эвелина Бледанс родом из Ялты, возможно именно поэтому она максимум своего свободного времени старается провести у моря. На этот раз звезда с сыном отправилась в Болгарию, на Черноморское побережье.

«Уже в пляжном образе. А путь был у нас с Семиком непростой - 3 часа на машине, 3 часа в аэропорту, в час ночи вылет, скрюченный сон, а когда приземлились, оказалось не там. Вообщем был шок, когда как в автобусе сказали Варна выходит, Бургас стдит 10мин и летит дальше. У меня таких историй в перелетах не было. Но, самое сложное было в почти 3 часа ночи Семика выйти из самолета, ну никак не хотел подниматься. Сейчас уже всё хорошо. Отоспались и балдеем», — написала Эвелина и опубликовала фото в купальнике.

«Как то фото не очень...», «Поправилась как-будто немного...», «Как вы поправились», «Мне очень нравится Эвелина, но на этом фото как-то не очень... По-моему купальник все дело портит...», «Фигура уже не для открытого купальника», «Тело в целом не айс и просит фитнеса и дефицита калорий», «На сколько кг вы поправились? Срочно переходите на зеленые коктели», «Поправилась Эвелина! Я не узнала. Думала Анисина)))))», — обсуждают заметившие округлившиеся формы звезды подписчики.

«Эвелинка ты прелисть, все у тебя нормалк», «Очень красивая женщина! И фигура», «Настоящая!», «Ох какой же шик, ваша фигура, Эвелина. Сочное тело... Восхищаюсь», «Сэкси детка!!!», «Просто секс-символ России», «Она в любом состоянии суперская! Но мне кажется что это просто не удачное фото», — возражают поклонники.

Впрочем, актриса не стесняется ни своих форм, ни своего лица без макияжа, и публикует в блоге те кадры, которые нравятся ей самой.

Фото: instagram

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