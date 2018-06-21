49-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала заметно округлившиеся формы в бикини

Популярная актриса Эвелина Бледанс родом из Ялты, возможно именно поэтому она максимум своего свободного времени старается провести у моря. На этот раз звезда с сыном отправилась в Болгарию, на Черноморское побережье.
«Уже в пляжном образе. А путь был у нас с Семиком непростой - 3 часа на машине, 3 часа в аэропорту, в час ночи вылет, скрюченный сон, а когда приземлились, оказалось не там. Вообщем был шок, когда как в автобусе сказали Варна выходит, Бургас стдит 10мин и летит дальше. У меня таких историй в перелетах не было. Но, самое сложное было в почти 3 часа ночи Семика выйти из самолета, ну никак не хотел подниматься. Сейчас уже всё хорошо. Отоспались и балдеем», — написала Эвелина и опубликовала фото в купальнике.
«Как то фото не очень...», «Поправилась как-будто немного...», «Как вы поправились», «Мне очень нравится Эвелина, но на этом фото как-то не очень... По-моему купальник все дело портит...», «Фигура уже не для открытого купальника», «Тело в целом не айс и просит фитнеса и дефицита калорий», «На сколько кг вы поправились? Срочно переходите на зеленые коктели», «Поправилась Эвелина! Я не узнала. Думала Анисина)))))», — обсуждают заметившие округлившиеся формы звезды подписчики.
«Эвелинка ты прелисть, все у тебя нормалк», «Очень красивая женщина! И фигура», «Настоящая!», «Ох какой же шик, ваша фигура, Эвелина. Сочное тело... Восхищаюсь», «Сэкси детка!!!», «Просто секс-символ России», «Она в любом состоянии суперская! Но мне кажется что это просто не удачное фото», — возражают поклонники.
Впрочем, актриса не стесняется ни своих форм, ни своего лица без макияжа, и публикует в блоге те кадры, которые нравятся ей самой.
Фото: instagram