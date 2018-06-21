49-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала заметно округлившиеся формы в бикини

Популярная актриса Эвелина Бледанс родом из Ялты, возможно именно поэтому она максимум своего свободного времени старается провести у моря. На этот раз звезда с сыном отправилась в Болгарию, на Черноморское побережье.

«Уже в пляжном образе. А путь был у нас с Семиком непростой - 3 часа на машине, 3 часа в аэропорту, в час ночи вылет, скрюченный сон, а когда приземлились, оказалось не там. Вообщем был шок, когда как в автобусе сказали Варна выходит, Бургас стдит 10мин и летит дальше. У меня таких историй в перелетах не было. Но, самое сложное было в почти 3 часа ночи Семика выйти из самолета, ну никак не хотел подниматься. Сейчас уже всё хорошо. Отоспались и балдеем», — написала Эвелина и опубликовала фото в купальнике.