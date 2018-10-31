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49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в очень смелой фотосессии

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Дженнифер Лопес

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Певица и актриса просто превзошла себя.

Дженнифер Лопес не привыкать носить откровенные наряды, демонстрирующие ее прекрасную фигуру. Но в новой фотосессии, опубликованной на страницах глянцевого журнала InStyle, Джей Ло выглядит просто невероятно — практически в «костюме Евы».

Изумрудное платье Valentino, больше похожее на накидку, Дженнифер надела на полностью обнаженное тело (если не считать украшений и босоножек на экстремально высоких шпильках).

Далеко не всем пользователям Сети понравилась эта фотосессия. «Можно мне это развидеть?», «По-моему, это перебор, даже для нее», «Она показала слишком много», «А зачем вообще этот кусок зеленой ткани?» — возмущаются комментаторы.

Однако нельзя не признать: певица действительно потрудилась над тем, чтобы довести свое тело до совершенства. Лопес занимается фитнесом под наблюдением своего бойфренда (по некоторой информации, уже жениха) Алекса Родригеса, бывшего чемпиона по бейсболу.

Фото и видео: Instagram

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