49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в очень смелой фотосессии

Дженнифер Лопес не привыкать носить откровенные наряды, демонстрирующие ее прекрасную фигуру. Но в новой фотосессии, опубликованной на страницах глянцевого журнала InStyle, Джей Ло выглядит просто невероятно — практически в «костюме Евы».

Изумрудное платье Valentino, больше похожее на накидку, Дженнифер надела на полностью обнаженное тело (если не считать украшений и босоножек на экстремально высоких шпильках).