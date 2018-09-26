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49-летняя Дженнифер Лопес показала стальные мышцы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дженнифер Лопес

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Дженнифер Лопес удивила поклонников накачанным телом.

Популярная певица Дженнифер Лопес всегда славилась своими формами и вечно молодым лицом. С недавнего времени в «арсенале» артистки появились крепкие бицепсы.

«Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего шоу! Когда я запланировала 15 шоу за 27 дней, я думала, что это много. Но я пообещала себе быть сильной. Я буду заниматься и буду в лучшей форме за всю мою жизнь... Были моменты, когда я чувствовала себя вымотанной, я была в путешествии, но я должна была встроить в свой график тренировки... Сейчас осталось всего 3 шоу!! И я полна эмоциями, чувствую себя сильной, счастливой и благодарной!!!», — написала она.

Подписчики звезды разделились на два лагеря: часть восхищена формой любимицы, спрашивает совет, а часть — видит на снимке фотошоп.

В личной жизни Джей Ло «в лучшей форме». Она встречается с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом и воспитывает 10-летних близнецов Макса и Эмму.

Фото и видео: instagram

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