49-летняя Дженнифер Лопес показала стальные мышцы

Популярная певица Дженнифер Лопес всегда славилась своими формами и вечно молодым лицом. С недавнего времени в «арсенале» артистки появились крепкие бицепсы.

«Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего шоу! Когда я запланировала 15 шоу за 27 дней, я думала, что это много. Но я пообещала себе быть сильной. Я буду заниматься и буду в лучшей форме за всю мою жизнь... Были моменты, когда я чувствовала себя вымотанной, я была в путешествии, но я должна была встроить в свой график тренировки... Сейчас осталось всего 3 шоу!! И я полна эмоциями, чувствую себя сильной, счастливой и благодарной!!!», — написала она.