49-летняя Дениз Ричардс раскрыла 6 своих антиэйдж-секретов красоты — они удивительно просты

Дениз Ричардс стала известна благодаря съемкам в популярных фильмах 90-х годов и с тех пор пережила брак и развод с известным голливудским актером-скандалистом Чарли Шином и рождение детей. Ее карьера вновь оказалась на пике после того, как она стала участницей рейтингового американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Несмотря на все перипетии в личной жизни многие отметили, что звезда очень красиво перешла в зрелый возраст. Чтобы добиться подобного, как признается актриса онлайн-порталу Women’s Health, ей приходится очень тщательно соблюдать все правила бьюти-рутины.

По словам знаменитости, хорошая генетика очень помогает ей оставаться в форме, но только на нее надеяться не приходится. Так, Ричардс утверждает, что не делает инъекции ботокса. «Я пробовала их в прошлом, но мне не понравилось, – объяснила она. – Точнее, мне понравилось, что я выглядела очень молодой и отдохнувшей, но мне пришлось не по душе, как при этом работала моя мимика – это было очень странно». Кроме того, актриса всегда добавляет в свой увлажняющий крем несколько капель масла семян конопли. «У меня сухая кожа, так что этот прием действительно на мне очень хорошо работает», – пояснила она. Еще один бьюти-секрет звезды – тщательно умываться на ночь с полным демакияжем и скрупулезным очищением кожи, а утром просто споласкивать лицо водой.