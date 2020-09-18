49-летняя Дениз Ричардс раскрыла 6 своих антиэйдж-секретов красоты — они удивительно просты
Фото: Globallookpress.com
Дениз Ричардс стала известна благодаря съемкам в популярных фильмах 90-х годов и с тех пор пережила брак и развод с известным голливудским актером-скандалистом Чарли Шином и рождение детей. Ее карьера вновь оказалась на пике после того, как она стала участницей рейтингового американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Несмотря на все перипетии в личной жизни многие отметили, что звезда очень красиво перешла в зрелый возраст. Чтобы добиться подобного, как признается актриса онлайн-порталу Women’s Health, ей приходится очень тщательно соблюдать все правила бьюти-рутины.
По словам знаменитости, хорошая генетика очень помогает ей оставаться в форме, но только на нее надеяться не приходится. Так, Ричардс утверждает, что не делает инъекции ботокса. «Я пробовала их в прошлом, но мне не понравилось, – объяснила она. – Точнее, мне понравилось, что я выглядела очень молодой и отдохнувшей, но мне пришлось не по душе, как при этом работала моя мимика – это было очень странно». Кроме того, актриса всегда добавляет в свой увлажняющий крем несколько капель масла семян конопли. «У меня сухая кожа, так что этот прием действительно на мне очень хорошо работает», – пояснила она. Еще один бьюти-секрет звезды – тщательно умываться на ночь с полным демакияжем и скрупулезным очищением кожи, а утром просто споласкивать лицо водой.
При этом Дениз утверждает, что ее ежедневная рутина максимально проста, она не использует 20 косметических средств одновременно – у нее на это нет ни времени, ни сил, потому она предпочитает выбирать минимальное количество, но действительно работающих продуктов. Также актриса – ярая сторонница использования солнцезащитного крема, который наносит независимо от того, какая на улице погода, это помогает ей сохранить кожу ровной и без пигментации. Но самое главное, профессиональный уход она предпочитает доверять специалистам, а не делать его самостоятельно. «Моя единственная дочь может спокойно дома покрасить волосы – сначала в розовый, потом в фиолетовый, мне же на подобные эксперименты не хватает смелости, потому, если у меня нет возможности пойти в салон, я просто позволяю своим волосам расти – хотя всем становятся заметны и седые волосы, и секущие кончики», – со смехом добавила Ричардс.
Фото: Globallookpress.com, Instagram
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