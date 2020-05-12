49-летняя Алена Хмельницкая очаровала Сеть «карантинным» фото: «Без фильтра, маникюра, почти без косметики»
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Актриса Алена Хмельницкая показала, как выглядит дома.
«Без фильтра, без маникюра, почти без косметики))), только любовь и надежда», — написала она.
«Какое волшебное фото», «Без фильтров, без маникюра и почти без косметики вы нереально красивая женщина», «Красивая, ни на кого не похожая, одна такая», «Алена, и так понятно, что Вы — натуральная красавица», «Время над вами не властно», «Вот вы какая оказывается)) такая вы мне нравитесь очень», «У беды... глаза зеленые... Хватит дома горевать, Алена, ждем новых зажигательных ролей», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram
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