49-летняя Алена Хмельницкая очаровала Сеть «карантинным» фото: «Без фильтра, маникюра, почти без косметики»

«Какое волшебное фото», «Без фильтров, без маникюра и почти без косметики вы нереально красивая женщина», «Красивая, ни на кого не похожая, одна такая», «Алена, и так понятно, что Вы — натуральная красавица», «Время над вами не властно», «Вот вы какая оказывается)) такая вы мне нравитесь очень», «У беды... глаза зеленые... Хватит дома горевать, Алена, ждем новых зажигательных ролей», — обсуждают поклонники.