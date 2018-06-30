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«Одно лицо со Штурм»: 48-летняя Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости из-за «уколов красоты»

Фанаты Лады Дэнс шокированы новым лицом своей любимицы.

Фото, которое 48-летняя Лада Дэнс опубликовала в своем блоге на днях, заставило всех снова говорить о звезде 90-х.

«О Господи!!!! Спаси и сохрани!!!! Крокодил краше....», «Как быстро идет время, недавно Лада была молоденькой, а сейчас .... время не забирай нашу красоту», «Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ...извините, но как первобытный человек», «Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты"», «Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого», «Зачем Алла вы это со своим лицом сделали!!!??? Скулы, губы, ужас», — шокированы подписчики.

Артистку сравнили с Натальей Штурм, которая в свои 52 года сохраняет прекрасную физическую форму и демонстрирует ее подписчикам своего блога при любой возможности.

Фото: instagram

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