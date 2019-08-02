48-летняя Клаудия Шиффер и 51-летняя Стефани Сеймур поучаствовали в провокационной съемке для VOGUE Italia

Попасть на обложку VOGUE Italia — мечта любой модели. В сентябре этот шанс был отдан тем, кто многие годы украшал собой страницы разных изданий — Клаудии Шиффер и Стефани Сеймур. Супермодели 90-х, возраст которых расположился вокруг цифры «50», сохранили стройность тел и красоту черт.

Фотографом была Кольер Шорр.

На полках зарубежных магазинов эти журналы появятся после 6 августа.