48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий бюст и стальной пресс

Джей Ло почти 50 лет, но кто скажет? Звезда даст фору любой юной голливудской красотке! Певица может похвастаться идеальной фигурой — пышной грудью, животом без капли лишнего веса и упругими округлыми бедрами.

На днях Дженнифер еще раз продемонстрировала все вышеперечисленное на селфи из спортзала. Причем особое внимание фолловеров привлек ее бюст с торчащими сосками. Кто-то даже с иронией спросил у знаменитости, было ли ей холодно? Но Лопес никак не отреагировала на этот комментарий.