Женщина потратила 32 тысячи фунтов на косметические процедуры, чтобы быть похожей на куклу Барби

Из-за вечной погони за красотой девушки готовы идти на любые жертвы, и чаще всего непоколебимая вера в идеал касается и денег в кошельке. Точнее, их отсутствие.
48-летняя Рейчел Эванс из Южного Лондона потратила более 32 тысяч фунтов стерлингов на косметические процедуры за последние 13 лет. Все дело в ее стремление к тому, чтобы стать живой куклой Барби. У нее все по канону: блондинка, фигура песочных часов, бесконечная череда розовых вещей. Если переводить деньги в российский эквивалент, то в сумме британка потратила около 2,6 миллионов рублей — эти деньги должны дать ей гарант того, что она будет выглядеть так же молодо и прекрасно, как и много лет назад.
«Этой мой стиль, и я делаю все возможное, чтобы остановить старение, поэтому операции необходимы. Я верю, что старею в обратном направлении и собираюсь доказать, что 50 лет — это новые 30», — рассказывает Рейчел изданию Daily Mail.
Однако даже 105 косметических процедур не способны превратить женщину в юную куколку, зато вполне могут изменить ее до неузнаваемости. Раньше Рейчел имела темные волосы до плеч, чуть более узкий разрез глаза и широкий нос, однако инъекции ботокса, ринопластика и еще десятки косметических процедур сделали свое дело: Эванс стала совершенно другим человеком.
Она верит, что лицо должно полностью соответствовать ее «подтянутому молодому телу», поэтому бесконечные операции и процедуры для нее — небольшая плата за идеальную внешность куклы Барби.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото и видео: Instagram
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