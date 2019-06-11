Женщина потратила 32 тысячи фунтов на косметические процедуры, чтобы быть похожей на куклу Барби

Из-за вечной погони за красотой девушки готовы идти на любые жертвы, и чаще всего непоколебимая вера в идеал касается и денег в кошельке. Точнее, их отсутствие.

48-летняя Рейчел Эванс из Южного Лондона потратила более 32 тысяч фунтов стерлингов на косметические процедуры за последние 13 лет. Все дело в ее стремление к тому, чтобы стать живой куклой Барби. У нее все по канону: блондинка, фигура песочных часов, бесконечная череда розовых вещей. Если переводить деньги в российский эквивалент, то в сумме британка потратила около 2,6 миллионов рублей — эти деньги должны дать ей гарант того, что она будет выглядеть так же молодо и прекрасно, как и много лет назад.

«Этой мой стиль, и я делаю все возможное, чтобы остановить старение, поэтому операции необходимы. Я верю, что старею в обратном направлении и собираюсь доказать, что 50 лет — это новые 30», — рассказывает Рейчел изданию Daily Mail.