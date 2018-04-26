48-летняя Анжелика Варум удивила снимком без макияжа

Звезда Анжелики Варум зажглась на горизонте отечественной эстрады более двадцати пяти лет назад, однако, певица до сих пор выглядит все также молодо. Поклонники не устают восхищаться красотой и изящностью Анжелики, поэтому каждое фото артистки в Instagram неизменно собирает множество комплиментов. Несколько часов назад Варум показала, как выглядит без макияжа, и рассказала о необычном марафоне, в котором решила принять участие: «Семидневный марафон на роликах (два часа утром и два часа вечером), если погода не помешает. О, спорт, ...!».
«Вы не меняетесь😍Самая женственная и элегантная», «Вы удивительна! Тонкая! Нежная! Радуете и восхищаете!», «В хорошей физической форме Анжелика,молодец так держать!», «Вы не меняетесь😍👏🤗С Вас надо брать пример всем -секрет молодости во внутреннем свете и доброте, который отражается в глазах.Красавица!», «Анжелика,вы такая молодчина. Красивая, стройная, талантливая и позитивная», «Не устаю повторять люди которые не стареют с годами , проживают правильную жизнь», «Возраст вам очень к лицу,вы с каждым годом все милее...какая то от вас исходит нежность...вы супер!» — написали фолловеры.
Фото: instagram