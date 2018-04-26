48-летняя Анжелика Варум удивила снимком без макияжа

Звезда Анжелики Варум зажглась на горизонте отечественной эстрады более двадцати пяти лет назад, однако, певица до сих пор выглядит все также молодо. Поклонники не устают восхищаться красотой и изящностью Анжелики, поэтому каждое фото артистки в Instagram неизменно собирает множество комплиментов. Несколько часов назад Варум показала, как выглядит без макияжа, и рассказала о необычном марафоне, в котором решила принять участие: «Семидневный марафон на роликах (два часа утром и два часа вечером), если погода не помешает. О, спорт, ...!».