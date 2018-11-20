47-летняя Лера Кудрявцева показала прекрасную фигуру через 3 месяца после родов

13 августа этого года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями — звезда родила супругу долгожданную дочку. Судя по всему, Лера решила отказаться от кормления малышки грудью, поскольку очень быстро вышла из декрета. Кудрявцева еще и постройнела в рекордные сроки — всего через 3 месяца после родов телеведущая уже с легкостью носит мини и выглядит отлично.
Результатами похудения Лера похвасталась на днях в своем микроблоге — она опубликовала фото со съемок своего шоу «Секрет на миллион» и на одном из снимков позировала в полный рост. Кажется, теледива выглядит даже стройнее, чем до беременности.
«Да, вы очень красивая, очень стоящая породистая женщина, мой мотиватор, спасибо за пример», «Супер огонь!», «Не меняетесь совсем, красота внешняя и внутренняя. Женщина мечта», «Совсем ничего не кушаем? А в спортзал ходите?», «Очаровательная и утонченная Лера! На вас очень приятно смотреть и ваши фото являются мотиватором к действиям!», «Умница. Красавица. В свои 25 выглядит на 18», — осыпали Леру комплиментами и вопросами поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram