47-летняя Кудрявцева призналась, что у нее аллергия на ботокс

Известная телеведущая и молодая мама Лера Кудрявцева решила ответить на вопросы фолловеров с помощью прямого эфира Instagram. Во время него звезда рассказала, как, давно разменяв пятый десяток, сохраняет такую отличную форму, свежесть и молодость.
«Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала. Еще я поправилась после родов и пока не вернулась в форму», — откровенно призналась Лера.
Это объясняет, почему во время недавнего отпуска с мамой и сестрой в Омане Кудрявцева так и не решилась поделиться снимками в купальнике. Впрочем, поклонники все равно засыпали Леру комплиментами.
Напомним, Кудрявцева и ее супруг Игорь Макаров стали родителями в августе прошлого года. У телеведущей также есть взрослый сын Жан от первого брака с Сергеем Ленюком и внук Лев.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram