47-летняя Кудрявцева призналась, что у нее аллергия на ботокс

Известная телеведущая и молодая мама Лера Кудрявцева решила ответить на вопросы фолловеров с помощью прямого эфира Instagram. Во время него звезда рассказала, как, давно разменяв пятый десяток, сохраняет такую отличную форму, свежесть и молодость.

«Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала. Еще я поправилась после родов и пока не вернулась в форму», — откровенно призналась Лера.