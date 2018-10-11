47-летняя Эвелина Хромченко выглядит ровесницей собственного сына?

Накануне в блоге Эвелины Хромченко появилась фотография с ее взрослым сыном, которая вызвала волну комментариев и публикаций в СМИ. «Фото Эвелины Хромченко с молодым мужчиной стало хитом в сети», «Взрослый сын Эвелины Хромченко выглядит старше мамы», «22-летний сын Эвелины Хромченко выглядит старше нее», — гласят заголовки.

«Сынок, бороду сбрей! Тебе 22, но кто ж догадается?! Ты меня дискредитируешь. - А ты роди себе еще кого-нибудь и отстань от моей бороды. И перестань всем говорить, что я студент: я уже в аспирантуру поступаю», — кокетничает звезда под снимком.