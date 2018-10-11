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47-летняя Эвелина Хромченко выглядит ровесницей собственного сына?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Хромченко

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Эвелина Хромченко попросила взрослого сына сбрить бороду, чтобы не выдавать ее возраст, а поклонники уверили: она выглядит намного моложе своих лет.

Накануне в блоге Эвелины Хромченко появилась фотография с ее взрослым сыном, которая вызвала волну комментариев и публикаций в СМИ. «Фото Эвелины Хромченко с молодым мужчиной стало хитом в сети», «Взрослый сын Эвелины Хромченко выглядит старше мамы», «22-летний сын Эвелины Хромченко выглядит старше нее», — гласят заголовки.

«Сынок, бороду сбрей! Тебе 22, но кто ж догадается?! Ты меня дискредитируешь. - А ты роди себе еще кого-нибудь и отстань от моей бороды. И перестань всем говорить, что я студент: я уже в аспирантуру поступаю», — кокетничает звезда под снимком.

«А я было подумала, что ваш новый муж. Вы как ровестники», «Ну мужик, прям! Эвелиночка как девушка», «Мамина гордость! Похожи очень», «Сначало подумала, что муж! Взрослый сын — это круто, но бороду надо сбрить)))))», «Я тоже сначала подумала что это муж, пока не прочитала», «Ох уж эта мода на бороды. Реально не понимаешь сколько лет им (бородатым))))», «Дело не в его бороде, а в молодости мамы, поэтому и не смотрятся, как Мама и сын!!!», «Сын очень элегантен», «Ого, я думала ему лет 35...», «Сын как сын, высокий, красивый молодой человек (не смотря на бороду) С мамой похожи. Выглядит парень чудесно. И не надо ему приписывать года. Это просто Эвелина выглядит хорошо», — обсуждают поклонники.

А как считаете вы?

Фото: instagram

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