«Принцесса воды»: 46-летняя звезда группы Reflex Ирина Нельсон показала роскошную фигуру

Вечно молодая солистка группы Reflex опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в бассейне в закрытом купальнике. Автором кадра оказался ее муж и постоянный композитор и продюсер Вячеслав Тюрин. Фотограф назвал свою работу «Принцесса воды».
«Немножко стесняюсь, но художник так видит. И все вы наверняка уже знаете, что Слава не только прекрасный музыкант», — написала она.
«Ирина, вы просто супер», «С годами только краше, великолепно!!!!», «Такая тоненькая», «Ты тут прекрасна, как Афродита», «Прекрасная русалка», «Если бы все мужья, как и ваш Вячеслав, умели или хотя бы хотели запечатлеть жену, у многих бы пропали комплексы по поводу фигуры/внешности. Вы словно с фото-обложки глянца! У Вашего супруга глаз-алмаз! Точнее глаз-объектив», «Это прям готовая обложка для альбома или сингла», — обсуждают фото подписчики блога звезды.
Своей фигурой певица обязана здоровому питанию, занятиям кундалини-йогой и активному образу жизни. Ирина не сидит на месте и часто радует поклонников своим новыми работами.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram