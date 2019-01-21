«Принцесса воды»: 46-летняя звезда группы Reflex Ирина Нельсон показала роскошную фигуру

Вечно молодая солистка группы Reflex опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в бассейне в закрытом купальнике. Автором кадра оказался ее муж и постоянный композитор и продюсер Вячеслав Тюрин. Фотограф назвал свою работу «Принцесса воды».

«Немножко стесняюсь, но художник так видит. И все вы наверняка уже знаете, что Слава не только прекрасный музыкант», — написала она.