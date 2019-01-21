logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Принцесса воды»: 46-летняя звезда группы Reflex Ирина Нельсон показала роскошную фигуру

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ирина Нельсон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица Ирина Нельсон похвасталась фотоработой своего мужа.

Вечно молодая солистка группы Reflex опубликовала в своем Instagram фото, на котором она позирует в бассейне в закрытом купальнике. Автором кадра оказался ее муж и постоянный композитор и продюсер Вячеслав Тюрин. Фотограф назвал свою работу «Принцесса воды».

«Немножко стесняюсь, но художник так видит. И все вы наверняка уже знаете, что Слава не только прекрасный музыкант», — написала она.

«Ирина, вы просто супер», «С годами только краше, великолепно!!!!», «Такая тоненькая», «Ты тут прекрасна, как Афродита», «Прекрасная русалка», «Если бы все мужья, как и ваш Вячеслав, умели или хотя бы хотели запечатлеть жену, у многих бы пропали комплексы по поводу фигуры/внешности. Вы словно с фото-обложки глянца! У Вашего супруга глаз-алмаз! Точнее глаз-объектив», «Это прям готовая обложка для альбома или сингла», — обсуждают фото подписчики блога звезды.

Своей фигурой певица обязана здоровому питанию, занятиям кундалини-йогой и активному образу жизни. Ирина не сидит на месте и часто радует поклонников своим новыми работами.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой