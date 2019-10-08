46-летняя Виктория Макарская показала, как выглядела в юности, и резко ответила на комментарии о «пластике»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Виктории Макарской
«Смешная, правда? Очень хреново мне тогда было. Наверное, поэтому я никогдашеньки не ругаю, а, наоборот, очень люблю и жалею молодежь. Рефлексы, страхи, тревоги, комплексы, сплошные ошибки. И вопросы. И к людям, и к миру, и ни одного хоть немножечко удовлетворяющего, хоть какого-то правильного ответа. Ужас какой-то. Как вспомню — так вздрогну. Я хотела ЖИТЬ. Но никакими органами своего бедного тела НИКАК не могла ощутить полноту своей жизни и почувствовать, что я ЖИВУ по-настоящему. Как будто в плохое кино попала с бессмысленным сценарием, идиотскими ролями, плохими актёрами, да еще и с дурацким названием... "Я- НЕ Я! И ЖИЗНЬ- НЕ МОЯ"... Искала, смотрела, читала, пыталась найти хоть какой-нибудь интересный стимул и смысл, чтобы продолжать жить дальше. Но люди предлагали мне поверить и влиться во что-то глупое и неинтересное, их важнейшие "важности" и ценнейшие "ценности" не имели никакой цены для меня лично, и пользы от них не было никакой, кроме той, что иногда они реально дико меня смешили. Мне кажется, что больше анекдотов, чем я, не знал и не рассказывал никто. Защитная реакция, видимо, на невыносимую скуку. Нашла запись в старой тетради: — "Мне тесно в шкуре из костей и мяса. Я так хочу уснуть!". Йошкин кот», — пожаловалась Виктория.
«Хочется жалеть молодых людей. Подавать им хоть какой-то пример обыкновенной, совершенно бескорыстной и искренней доброты. Пусть хоть наше милосердное отношение к ним приблизит их метущиеся души к НАСТОЯЩЕМУ», — подытожила она.
Однако не все разделили чувства знаменитости: «Была красивая..», «Сейчас появились накачанные губы, в целом лицо очень поменялось. Но это выбор человека. Наверное, так тоже красиво. Здесь просто такая настоящая. Очень-очень красива», «Губы безобразны. Я вообще не понимаю девушек которые подкалывают губы, становятся похожи на обезьянок».
«Хорошая, естественная. Губы еще не испорченные», — прокоментировала Галина, одна из подписчиц Виктории.
«А иногда из неспорченных губ столько желчи льется, что уж лучше бы их испортили. Хотя бы для смирения», — ответила та.
Супруга Антона Макарского не раз выступала против агрессивных вмешательств в женскую красоту. «Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что, по-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица, к тому же это очень больно. И никто из них не гарантирует, что ваши драгоценные мышцы и нервные окончания будут сшиты идеально. Уколы? Не хочу выглядеть изнутри "надутой", я и так не худенькая», — писала она ранее.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!