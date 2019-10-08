46-летняя Виктория Макарская показала, как выглядела в юности, и резко ответила на комментарии о «пластике»

«Хочется жалеть молодых людей. Подавать им хоть какой-то пример обыкновенной, совершенно бескорыстной и искренней доброты. Пусть хоть наше милосердное отношение к ним приблизит их метущиеся души к НАСТОЯЩЕМУ», — подытожила она.

Однако не все разделили чувства знаменитости: «Была красивая..», «Сейчас появились накачанные губы, в целом лицо очень поменялось. Но это выбор человека. Наверное, так тоже красиво. Здесь просто такая настоящая. Очень-очень красива», «Губы безобразны. Я вообще не понимаю девушек которые подкалывают губы, становятся похожи на обезьянок».

«Хорошая, естественная. Губы еще не испорченные», — прокоментировала Галина, одна из подписчиц Виктории.

«А иногда из неспорченных губ столько желчи льется, что уж лучше бы их испортили. Хотя бы для смирения», — ответила та.