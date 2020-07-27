46-летняя Мария Голубкина обновила цвет волос и стала выглядеть моложе

Новые фотографии и видеоролики в Instagram Марии Голубкиной заставили подписчиков обсуждать обновленный цвет ее волос. Он стал ярче и насыщеннее, а сама актриса — моложе.

«О Боги! Красота», «Ой, ну хорошенькая», «Сменили имидж! Вам идет», «Прекрасный цвет волос, очень идет», «Вам очень идет этот цвет волос. Супер», «Хороша», «Могу на вас смотреть бесконечно. Такое выразительное и красивое лицо», «Ну такая нереальная красотка», «Шикарная женщина», — обсуждают поклонники.

«"Роковая": Голубкина решила сменить образ», «Мария Голубкина помолодела на 15 лет, изменив цвет волос», — оживилась пресса.

А как вам обновленный образ актрисы?