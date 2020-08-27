46-летняя Ксения Алферова примерила темный парик и стала похожа на Лайзу Миннелли
Фото: Instagram Ксении Алферовой
«С днем кино вас всех! Удивительный мир кино, причем и снаружи и внутри он одинаково удивительный и волшебный! Как для актера, так и для зрителя - это возможность окунуться в новую жизнь, примерить ее на себя, очутиться в другом измерении будто. Прожить много разных жизней! Спасибо всем, кто причастен к созданию этого волшебства! Знаю непонаслышке, что за этим стоит больший и кропотливый труд всех цехов без исключения, огромное количество бессонных ночей всех цехов без исключения, ну и радость от любимого дела, конечно. Скучаю очень без съемочной площадки, это особенная атмосфера всегда, новые знакомства, новые переживания, открытия. Но, будет, что будет, а сегодня праздник и я обязательно порадую себя каким-нибудь любимым или новым фильмом, отправлюсь в знакомое или новое путешествие. Чего и вам желаю», - написала она.
«Очень необычно», «А вам идет», «А-ля - Лайза Минелли», «Анжела Дэвис», «Похожа на Лайзу Минелли», «На Юлю Волкову похожа из группы "Тату"», «А я подумала,что это певица "Нас не догонят"», «Вы тут напомнили мне Любовь Полищук в роли мисс Куинни в "31 июня"», «И все же Лайза Минелли», «Ксения, Вам идет этот образ», «Клевая! Только больших розовых очков (в форме сердечек) не хватает», «Невероятно красивая», - обсуждают яркий образ поклонники.
Фото и видео: Instagram/@ksenialferova
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