46-летняя Ксения Алферова примерила темный парик и стала похожа на Лайзу Миннелли

«С днем кино вас всех! Удивительный мир кино, причем и снаружи и внутри он одинаково удивительный и волшебный! Как для актера, так и для зрителя - это возможность окунуться в новую жизнь, примерить ее на себя, очутиться в другом измерении будто. Прожить много разных жизней! Спасибо всем, кто причастен к созданию этого волшебства! Знаю непонаслышке, что за этим стоит больший и кропотливый труд всех цехов без исключения, огромное количество бессонных ночей всех цехов без исключения, ну и радость от любимого дела, конечно. Скучаю очень без съемочной площадки, это особенная атмосфера всегда, новые знакомства, новые переживания, открытия. Но, будет, что будет, а сегодня праздник и я обязательно порадую себя каким-нибудь любимым или новым фильмом, отправлюсь в знакомое или новое путешествие. Чего и вам желаю», - написала она.