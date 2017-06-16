28 июня в лондонском Гайд-парке состоялась летняя вечеринка The Serpentine Gallery Summer Party

Serpentine Gallery Summer Party считается одним из самых ожидаемых светских событий лета, куда традиционно съезжается огромное количество звезд мировой величины. Этот год не стал исключением. Накануне по зеленым дорожкам парка прошлись актрисы, режиссеры, дизайнеры, музыканты и другие знаменитости.

Но звездой вечеринки, безусловно, стала 46-летняя Клаудия Шиффер, к которой было приковано все внимание фотографов. Для выхода в свет супермодель выбрала элегантное платье бежевого цвета, дополнив образ черными туфлями и бирюзовым клатчем. Роскошный наряд выгодно подчеркнул точеную фигуру звезды, а сама Клаудия в очередной раз восхитила присутствующих своей неувядающей красотой.