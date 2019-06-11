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«Как девочка»: 45-летняя Юлия Высоцкая показала идеальное тело в купальнике

Юлия Высоцкая похвасталась идеальным прессом и отсутствием целлюлита на бедрах.

«Хорошее начало недели, #бег, #велик #кофе #итд», — написала она.

«Стройна как лань», «Как девочка», «Вау! Дельфинье тело!!!! Не каждая 20 летняя девушка может похвастаться такой фигурой», «Женщина неопределенного возраста!! Супер!!», «Фигура просто восторг, так держать. Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться», «Ну как можно готовить, и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет????», — комментируют подписчики.

Часть «секрета» кроется в самом посте: Юлия совершает пробежки каждый день, в любую погоду. Часть — возможно — в генетике?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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