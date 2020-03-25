45-летняя Виктория Бекхэм без макияжа выглядит моложе своих лет
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Виктории Бекхэм
Поклонники Виктории Бекхэм восхищены тем, как выглядит ее кожа.
«Честное селфи» без прически и макияжа, которым поделилась Виктория Бекхэм в своем Instagram, восхитило ее поклонников.
«Красивая как всегда», «Вы выглядите восхитительно», «До сих пор такая молодая и красивая даже без макияжа», «Девочка-подросток», «О боже, Вы выглядите как Бруклин здесь», «Ваша кожа выглядит потрясающе», — комментируют они.
Виктория Бекхэм много внимания уделяет своей внешности — ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, поддерживая идеальную фигуру. Звезда, которая с детства обожала макияж, с удовольствием делится своими приемами.
Фото и видео: Instagram
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