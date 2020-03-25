45-летняя Виктория Бекхэм без макияжа выглядит моложе своих лет

«Красивая как всегда», «Вы выглядите восхитительно», «До сих пор такая молодая и красивая даже без макияжа», «Девочка-подросток», «О боже, Вы выглядите как Бруклин здесь», «Ваша кожа выглядит потрясающе», — комментируют они.

Виктория Бекхэм много внимания уделяет своей внешности — ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, поддерживая идеальную фигуру. Звезда, которая с детства обожала макияж, с удовольствием делится своими приемами.