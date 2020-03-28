45-летняя Ксения Алферова раскрыла секрет подтянутой фигуры

В своем блоге звезда театра и кино часто делится снимками, которые во всей красе демонстрируют ее стройность, а несколько часов назад Ксения рассказала, как поддерживает себя в форме. «Доброе всем утро! Вы часто спрашиваете, как я поддерживаю форму. Я не очень дисциплинированна в этом вопросе. Стараюсь не забывать про утреннюю зарядку по возможности. А недавно нашла то, что мне ну ооооочень нравится и выпрямляет дело и дух на все сто!) Не даёт в сутулую тетку превратиться с горой проблем на плечах. Вернее проблемы остаются, но плечи и подбородок гордо смотрит вверх.) это занятия боди балетом! Правда не ходила бы я как заправская балерина на эти занятия так дисциплинировано, если бы не прекрасная Фаина, наш педагог! Она настоящий профессионал, все про твоё тело знает и понимает, очень требовательна, при этом очаровательна и мягка. Вообщем, body ballet во главе с Фаиной, это моя любовь в последнее время, не считая воздушной гимнастики, конечно. Теперь, надеюсь, перейдём в он Лайн режим из-за карантина, чтобы не останавливаться на достигнутом! В здоровом тебе, здоровый дух, а это сейчас вещи ну очень нужные!) всем хорошего дня. Ваша Ксюша!» — написала Алферова.