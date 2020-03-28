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45-летняя Ксения Алферова раскрыла секрет подтянутой фигуры

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Алферова

Фото: Instagram Ксении Алферовой

Актриса поделилась новыми фото в блоге.

Поклонники восхищаются по-девичьи стройной фигурой актрисы Ксении Алферовой.

В своем блоге звезда театра и кино часто делится снимками, которые во всей красе демонстрируют ее стройность, а несколько часов назад Ксения рассказала, как поддерживает себя в форме. «Доброе всем утро! Вы часто спрашиваете, как я поддерживаю форму. Я не очень дисциплинированна в этом вопросе. Стараюсь не забывать про утреннюю зарядку по возможности. А недавно нашла то, что мне ну ооооочень нравится и выпрямляет дело и дух на все сто!) Не даёт в сутулую тетку превратиться с горой проблем на плечах. Вернее проблемы остаются, но плечи и подбородок гордо смотрит вверх.) это занятия боди балетом! Правда не ходила бы я как заправская балерина на эти занятия так дисциплинировано, если бы не прекрасная Фаина, наш педагог! Она настоящий профессионал, все про твоё тело знает и понимает, очень требовательна, при этом очаровательна и мягка. Вообщем, body ballet во главе с Фаиной, это моя любовь в последнее время, не считая воздушной гимнастики, конечно. Теперь, надеюсь, перейдём в он Лайн режим из-за карантина, чтобы не останавливаться на достигнутом! В здоровом тебе, здоровый дух, а это сейчас вещи ну очень нужные!) всем хорошего дня. Ваша Ксюша!» — написала Алферова.

«Какая осанка!», «Такая изящная и грациозная Ксения!!!!», «Фигурка точеная», «Ксения, а нам бы хоть кусочек видеоурока, если Фаине не жалко!», «Ксюша, умничка, красавица, приятно смотреть!!!», «Спортсменка, талантище, умница и просто Красавица, наша Ксения!», «Ксения, вы молодец.🔥)))» , «Доброе утро, Ксения! Вы просто тростиночка…», — восхищаются актрисой фолловеры.

А какие занятия нравятся вам?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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