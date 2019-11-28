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45-летняя Катя Лель с розовыми волосами готовится к Новому Году

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Катя Лель

Фото: Instagram Кати Лель

Катя Лель показала видео из салона красоты, в котором стилист работает над ее праздничным образом.

Озорная блондинка с короткими волосами — именно такой знают Катю Лель ее нынешние поклонники. Иногда певица экспериментирует с образом. В преддверии Нового Года звезда решила повторить свой летний образ, немного изменив его.

«Сегодня нам с Сергеем Рыковым захотелось такого креативного оттенка волос», — объяснила она.

«Нереально круто. Красиво», «Восхитительный цвет волос», «Очень неожиданно, но, а почему бы и нет?», «Красивый оттенок вышел», «Класс, мечтаю в такой же цвет перекраситься», «Симпотненько кааак», «Креативно», «Катерина, почему вы не хотите отрасти волосы подлиннее? Вам очень идут длинные волосы», «Я тоже такого цвета была, правда он мне быстро надоел», «Катя, Вы красотка с любым цветом волос и с любой длиной», «Ждем Ваше фото в новом образе», — обсуждают подписчики.

А какой Катя больше нравится вам — со светлыми или розовыми волосами?

Фото и видео: instagram

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