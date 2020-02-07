45-летняя Катя Лель снова похвасталась креативным цветом волос: «Благо профессия позволяет»
Популярная певица Катя Лель часто экспериментирует с цветом волос — она успела побывать и с розовой, и с фиолетовой шевелюрой, но всегда возвращалась к проверенному блонду. Теперь, похоже, звезда задумалась о том, чтобы оставить яркие пряди. «Благо профессия позволяет играть с цветом волос для настроения! Как вам такой креативный цвет, друзья?», — решила она посоветоваться с подписчиками.
«Девочка моя!!! Ты все ближе к космосу», «Смело! Но к лицу», «Цвет-настроение💜 Оч.идет тебе такой цвет Катюша», «Супер вам идет», «Красиво и креативно», «На этом видео без укладки, просто супер, молодая девчушка! Бомбически», «Веселая озорная девчонка», «Суперский цвет», «Катя сделайте разных цветов колорирование», «Сейчас ваш цвет называется Лаванда», «Сама хожу в розовом цвете и мне так нравится», «Красотка», «Супер! Катя даже не сомневайтесь! Вам идет», — обсуждают подписчики.
Как считаете, оставит ли Катя этот цвет надолго?
Фото и видео: instagram
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