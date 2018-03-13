43-летняя Яна Рудковская похвасталась фигурой на отдыхе
Жена Евгения Плющенко продемонстрировала длинные ноги и плоский живот.
На днях продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и два его сына отправились на Мальдивы. И хотя мать семейства пока не успела загореть, она не стесняется демонстрировать стройное тело. «Вождь бледнокожих», — кокетливо написала звезда.
Поклонники остались в восторге от снимка: они отмечают, что их любимица хороша всегда: и в купальнике, и в костюме для горных лыж.
Для Саши Плющенко эта поездка оказалась настоящим откровением: он узнал о необычном катке и познакомился с цаплей.
Фото: instagram
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