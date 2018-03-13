43-летняя Яна Рудковская похвасталась фигурой на отдыхе

Поклонники остались в восторге от снимка: они отмечают, что их любимица хороша всегда: и в купальнике, и в костюме для горных лыж.

Для Саши Плющенко эта поездка оказалась настоящим откровением: он узнал о необычном катке и познакомился с цаплей.