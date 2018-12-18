43-летняя Яна Рудковская опубликовала селфи без макияжа, но ее раскритиковали за ретушь

К слову, обычно Рудковская выкладывает фото, на которых предстает полностью готовой к вечерним выходам и светским мероприятиям. А кадр, о котором идет речь, явно сделан в салоне красоты. При этом Яна не раз отвечала на критику в своем Instagram, пытаясь убедить подписчиков в том, что каждая женщина имеет право демонстрировать свою естественную внешность вне зависимости от возраста. А вы как считаете?

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram