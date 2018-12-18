43-летняя Яна Рудковская опубликовала селфи без макияжа, но ее раскритиковали за ретушь

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вслед за певицей Светланой Лободой решилась показать себя без косметики. Она выложила в Instagram Stories новое селфи, на котором, на первый взгляд, действительно смотрится очень естественно. Однако некоторые внимательные фолловеры увидели на фото следы ретуши и не преминули написать об этом Яне.
«Без мейка, но отфотошоплена», «Совсем без макияжа и без фильтров слабо?», «Сразу видно, что воспользовалась фотошопом», — прокомментировали снимок интернет-пользователи.
К слову, обычно Рудковская выкладывает фото, на которых предстает полностью готовой к вечерним выходам и светским мероприятиям. А кадр, о котором идет речь, явно сделан в салоне красоты. При этом Яна не раз отвечала на критику в своем Instagram, пытаясь убедить подписчиков в том, что каждая женщина имеет право демонстрировать свою естественную внешность вне зависимости от возраста. А вы как считаете?
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram