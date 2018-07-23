43-летняя Татьяна Навка показала неидеальный пресс в розовом бикини

Российские женщины привыкли во всем быть идеальными. Небольшие отклонения от стандартов, такие как «булочка» на животе или «ушки» на бедрах, могут всерьез испортить настроение перед отпуском. 43-летняя Татьяна Навка собственным примером показала: не стоит стесняться своего тела.

Стройной фигуре и гибкости жены пресс-секретаря президента Димтрия Пескова могут позавидовать многие. Фигуристка, всю жизнь дружившая со спортом, и сейчас занимается — чуть менее интенсивно, в личном спортзале. Позы, которые она принимает, и сложные упражнения восхищают ее поклонников. Тем не менее пастельно-розовый пляжный комплект, который Татьяна Навка выбрала для прогулки у моря, подчеркнул неидеальные части ее тела.

«Цвет настроения», — пояснила звезда свой выбор.