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43-летняя Татьяна Навка показала неидеальный пресс в розовом бикини

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Даже спортивная фигура Татьяны Навки иногда может выглядеть не очень.

Российские женщины привыкли во всем быть идеальными. Небольшие отклонения от стандартов, такие как «булочка» на животе или «ушки» на бедрах, могут всерьез испортить настроение перед отпуском. 43-летняя Татьяна Навка собственным примером показала: не стоит стесняться своего тела.

Стройной фигуре и гибкости жены пресс-секретаря президента Димтрия Пескова могут позавидовать многие. Фигуристка, всю жизнь дружившая со спортом, и сейчас занимается — чуть менее интенсивно, в личном спортзале. Позы, которые она принимает, и сложные упражнения восхищают ее поклонников. Тем не менее пастельно-розовый пляжный комплект, который Татьяна Навка выбрала для прогулки у моря, подчеркнул неидеальные части ее тела.

«Цвет настроения», — пояснила звезда свой выбор.

А вы готовитесь к выходу на пляж до или во время поездки на курорт?

Фото: instagram

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