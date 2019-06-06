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43-летняя любительница солярия рассказала, что пережила 86 операций по удалению рака кожи

Лиза Пейс из Ноксвилла, штат Теннесси, США, рассказала, что уже 20 лет борется со страшной болезнью, виной которой стало ее страстное увлечение солярием.

По словам Лизы, которые цитирует британское издание Daily Mail, она полюбила искусственный загар еще в старшей школе, а когда поступила в колледж, походы в солярий превратились для нее в ежедневный ритуал. «Это было захватывающе, – признается она. – Окружающие все время говорили, как прекрасно я выгляжу, это было очень приятно и воодушевляло меня ходить загорать все чаще».

Однако в 2000 году все резко изменилось: дерматолог сделал биопсию родинок, которые появились у нее на правой ноге и вынес страшный вердикт «меланома». Девушке на тот момент было всего 23 года. Однако даже серьезный диагноз не смог остановить Лизу от использования солярия – после удаления родинок она продержалась без загара всего несколько месяцев. «Я понятия не имела, что солярий причиняет моей коже такой вред, – пишет она сегодня в своем блоге. – Я не видела рекламы, предупреждающей о вреде ультрафиолетового излучения и его взаимосвязи с раком кожи. Тогда не было никаких социальных сетей, в которых бы сообщали об опасности чрезмерного увлечения загаром».

Менее чем через год после первой операции Лиза обнаружила на своей левой щеке белое пятно – болезнь вернулась и потребовалась еще одна операция. Затем девушка начала находить пятна по всему телу. Врачи объяснили ей, что каждый ее поход в солярий провоцировал рецидив болезни.

Женщина признается, что бывали периоды, когда ей приходилось ложиться под нож хирургов каждые три месяца. К 30 годам она перенесла уже 50 операций по удалению рака кожи. К 2019 году их количество достигло 86-ти – борьба с болезнью длится уже почти 20 лет.

Сегодня Лиза не только обходит стороной солярий, но и использует солнцезащитный крем, носит одежду исключительно с длинным рукавом и не выходит на улицу без шляпы. Кроме того, она ежедневно проверяет свою кожу на предмет появления новообразований. «Я знаю, что выиграю эту битву, – пишет сегодня женщина на своей страничке в Facebook. – Теперь я все делаю правильно и потому уверена, рано или поздно рак отступит».

Меланома – онкологическое заболевание, которое, по оценкам Американского онкологического общества, только в 2019 году диагностировано у 96 000 человек. При своевременной диагностике болезни на ранней стадии процент выздоровления достигает 98%. Согласно исследованию Melanoma Research Alliance, солярии повышают риск развития меланомы на 75%, потому рекомендуем вам подумать о своем здоровье и воздержаться от их посещения. Также не забывайте использовать средства с SPF летом, даже если на улице облачно и вы остаетесь в пределах мегаполиса.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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