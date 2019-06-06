43-летняя любительница солярия рассказала, что пережила 86 операций по удалению рака кожи

По словам Лизы, которые цитирует британское издание Daily Mail, она полюбила искусственный загар еще в старшей школе, а когда поступила в колледж, походы в солярий превратились для нее в ежедневный ритуал. «Это было захватывающе, – признается она. – Окружающие все время говорили, как прекрасно я выгляжу, это было очень приятно и воодушевляло меня ходить загорать все чаще».

Однако в 2000 году все резко изменилось: дерматолог сделал биопсию родинок, которые появились у нее на правой ноге и вынес страшный вердикт «меланома». Девушке на тот момент было всего 23 года. Однако даже серьезный диагноз не смог остановить Лизу от использования солярия – после удаления родинок она продержалась без загара всего несколько месяцев. «Я понятия не имела, что солярий причиняет моей коже такой вред, – пишет она сегодня в своем блоге. – Я не видела рекламы, предупреждающей о вреде ультрафиолетового излучения и его взаимосвязи с раком кожи. Тогда не было никаких социальных сетей, в которых бы сообщали об опасности чрезмерного увлечения загаром».

Менее чем через год после первой операции Лиза обнаружила на своей левой щеке белое пятно – болезнь вернулась и потребовалась еще одна операция. Затем девушка начала находить пятна по всему телу. Врачи объяснили ей, что каждый ее поход в солярий провоцировал рецидив болезни.

Женщина признается, что бывали периоды, когда ей приходилось ложиться под нож хирургов каждые три месяца. К 30 годам она перенесла уже 50 операций по удалению рака кожи. К 2019 году их количество достигло 86-ти – борьба с болезнью длится уже почти 20 лет.

Сегодня Лиза не только обходит стороной солярий, но и использует солнцезащитный крем, носит одежду исключительно с длинным рукавом и не выходит на улицу без шляпы. Кроме того, она ежедневно проверяет свою кожу на предмет появления новообразований. «Я знаю, что выиграю эту битву, – пишет сегодня женщина на своей страничке в Facebook. – Теперь я все делаю правильно и потому уверена, рано или поздно рак отступит».

Меланома – онкологическое заболевание, которое, по оценкам Американского онкологического общества, только в 2019 году диагностировано у 96 000 человек. При своевременной диагностике болезни на ранней стадии процент выздоровления достигает 98%. Согласно исследованию Melanoma Research Alliance, солярии повышают риск развития меланомы на 75%, потому рекомендуем вам подумать о своем здоровье и воздержаться от их посещения. Также не забывайте использовать средства с SPF летом, даже если на улице облачно и вы остаетесь в пределах мегаполиса.