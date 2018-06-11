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42-летняя Елена Захарова показала идеальную фигуру в бикини

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

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Молодая мама Елена Захарова решилась опубликовать фото в бикини на пляже в Сочи — и вызвала восторг у поклонников.

Известная актриса Елена Захарова в декабре прошлого года стала мамой: у артистки родилась дочка. И сейчас звезда может похвастаться потрясающе стройной фигурой, которую с гордостью демонстрирует, надевая довольно откровенное бикини.

Елена опубликовала в своем Instagram смелые фото, сделанные на пляже в Сочи во время фестиваля «Кинотавр».

Фолловеры Захаровой пришли в восторг и осыпали ее множеством комплиментов: «Елена, Вы идеальны!!! Поделитесь, пожалуйста, секретом) Мы тоже такую фигуру желаем», «Прекрасно выглядите, после рождения дочки», «Классная, Лена, Вы молодец, что следите за собой и такой прекрасный результат! Браво!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram

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