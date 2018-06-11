42-летняя Елена Захарова показала идеальную фигуру в бикини

Известная актриса Елена Захарова в декабре прошлого года стала мамой: у артистки родилась дочка. И сейчас звезда может похвастаться потрясающе стройной фигурой, которую с гордостью демонстрирует, надевая довольно откровенное бикини.
Елена опубликовала в своем Instagram смелые фото, сделанные на пляже в Сочи во время фестиваля «Кинотавр».
Фолловеры Захаровой пришли в восторг и осыпали ее множеством комплиментов: «Елена, Вы идеальны!!! Поделитесь, пожалуйста, секретом) Мы тоже такую фигуру желаем», «Прекрасно выглядите, после рождения дочки», «Классная, Лена, Вы молодец, что следите за собой и такой прекрасный результат! Браво!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram