42-летний Максим Галкин пожаловался на неидеальный торс: «С животиком пора что-то делать»

Считается, что мужчинам проще сохранить фигуру, чем женщинам. Но и у них иногда бывают проблемы. Шоумен Максим Галкин пожаловался, что то, как он выглядит на фото, которое он опубликовал в своем блоге, его не устраивает. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать», — написал артист.