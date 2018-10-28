42-летний Максим Галкин пожаловался на неидеальный торс: «С животиком пора что-то делать»

Считается, что мужчинам проще сохранить фигуру, чем женщинам. Но и у них иногда бывают проблемы. Шоумен Максим Галкин пожаловался, что то, как он выглядит на фото, которое он опубликовал в своем блоге, его не устраивает. «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать», — написал артист.
«Максим — не парьтесь, у вас все нормально», «Какой живот? КРАСАВЧИК», «Мне бы такой животик», «Максим, Вы клевый, спортивный, пазитивный человек!!! Ваше тело прекрасно», «Кокетничаешь, ты в прекрасной форме», «Максим, ты в отличной форме!!!», «На комплименты напрашиваетесь», — успокаивают артиста подписчики.
Фото и видео: instagram