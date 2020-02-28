41-летняя женщина, которую принимают за сестру собственной дочери, раскрыла секреты своей вечной юности

Эйми Сунь Юньюнь оказалась в центре внимания, когда опубликовала в социальной сети фотографии со старшей дочерью на свою страничку в социальной сети Instagram. Пользователи сети были поражены, как у столь юной девушки может быть такой взрослый ребенок и уточнили, точно ли она ее мама, а не старшая сестра. На что Эйми гордо ответила, что ее дочка – это ее лучший друг и ей самой на самом деле уже 41 год.

Женщина призналась, что ей не привыкать к вниманию СМИ, ведь она с детства ведет роскошный образ жизни, потому что родилась в семье богатых и успешных родителей. Ее мать – банкир, а отец – владелец компании, которая занимается мобильной связью. Благодаря этому, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, она была вхожа в высшие круги общества. Уже в 12-летнем возрасте девочка получила в подарок брендовую сумку и бриллиант. А в 21 год Эйми удачно вышла замуж и начала строить карьеру фэшн-директора и дизайнера одежды и украшений и с тех пор не раз оказывалась под прицелом фотокамер. Но женщина не была готова к тому, что люди будут восхищены тем, как она выглядит.