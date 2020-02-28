41-летняя женщина, которую принимают за сестру собственной дочери, раскрыла секреты своей вечной юности
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Фото: Instagram
Эйми Сунь Юньюнь оказалась в центре внимания, когда опубликовала в социальной сети фотографии со старшей дочерью на свою страничку в социальной сети Instagram. Пользователи сети были поражены, как у столь юной девушки может быть такой взрослый ребенок и уточнили, точно ли она ее мама, а не старшая сестра. На что Эйми гордо ответила, что ее дочка – это ее лучший друг и ей самой на самом деле уже 41 год.
Женщина призналась, что ей не привыкать к вниманию СМИ, ведь она с детства ведет роскошный образ жизни, потому что родилась в семье богатых и успешных родителей. Ее мать – банкир, а отец – владелец компании, которая занимается мобильной связью. Благодаря этому, как передает британский онлайн-портал Daily Mail, она была вхожа в высшие круги общества. Уже в 12-летнем возрасте девочка получила в подарок брендовую сумку и бриллиант. А в 21 год Эйми удачно вышла замуж и начала строить карьеру фэшн-директора и дизайнера одежды и украшений и с тех пор не раз оказывалась под прицелом фотокамер. Но женщина не была готова к тому, что люди будут восхищены тем, как она выглядит.
На вопрос о том, как ей удается выглядеть столь юно, Юньюнь поделилась своими бьюти-ритуалами. По ее словам, главный секрет заключается в ежедневном рутинном уходе уходе за кожей. Эйми тщательно увлажняет свое тело и лицо кремами и лосьонами, причем делает это несколько раз в день. Особое внимание светская львица уделяет шее, потому что именно она «сильнее всего выдает возраст женщины». В арсенале ее косметических средств только самые необходимые – тоник, сыворотка, крем для кожи вокруг глаз и увлажняющий крем. Поддерживать физическую форму, по словам Эйми, в 41 уже не так легко, потому она придерживается нестрогой диеты и ежедневно ест очень много овощей. Больше всего она любит куриную грудку, пак-чой и салат. Она также регулярно пьет яблочный сок, чтобы получить достаточное количество витамина С, который необходим всем, кто хочет сохранить молодость. Кроме того Юньюнь, несмотря на плотный график и частые путешествия, никогда не пропускает тренировки со свободными весами.И заключительное бьюти-правило Эйми – ежедневно взвешиваться, как только она видит, что ее вес увеличивается, сразу же начинает контролировать порции пищи, пока цифры не вернутся к исходным показателям.
Фото: Instagram
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