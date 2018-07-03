41-летняя Инна Маликова показала крепкий тыл и высокую грудь в откровенном купальнике

Точеная фигурка миниатюрной Инны Маликовой всегда вызывала массу восторгов у поклонниц и поклонников ее творчества. Певица не стесняется публиковать в блоге фото в весьма откровенных нарядах.

«Мое душевное состояние сейчас полностью передает это фото. Гармония, спокойствие, наслаждение и счастье! Надо уметь оставлять все дела и переключаться. Хотя бы на несколько дней. Мне, к сожалению, это дается крайне тяжело. Но я стараюсь.) Мои друзья открыли в Черногории офигенский отель. Три дня перед глазами такой вид, что можно сойти с ума. Вот и схожу) Здесь и сейчас», — написала она под снимком сегодня.