logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

41-летняя Инна Маликова показала крепкий тыл и высокую грудь в откровенном купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Инны Маликовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Фигуре Инны Маликовой завидуют даже девушки.

Точеная фигурка миниатюрной Инны Маликовой всегда вызывала массу восторгов у поклонниц и поклонников ее творчества. Певица не стесняется публиковать в блоге фото в весьма откровенных нарядах.

«Мое душевное состояние сейчас полностью передает это фото. Гармония, спокойствие, наслаждение и счастье!  Надо уметь оставлять все дела и переключаться. Хотя бы на несколько дней. Мне, к сожалению, это дается крайне тяжело. Но я стараюсь.) Мои друзья открыли в Черногории офигенский отель. Три дня перед глазами такой вид, что можно сойти с ума. Вот и схожу) Здесь и сейчас», — написала она под снимком сегодня.

«Мое душевное состояние нарушено! Тоже хочу такую фигурку», «Еду в зал! Клянусь! Вот что значит правильная мотивация», «Фигурка ниче так молодец», «Нормальный такой попец!)))», «Шикраное тело и фигура», «Вы просто идеал, очарование! Нежная! Красивая», — комментируют фолловеры.

Недавно Инна выпустила новый клип в котором, по признанию подписчиков, выглядит не старше 30 лет.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены
Необычные предпочтения в еде и платья свободного кроя: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз?