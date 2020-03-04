41-летняя Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа

Поклонники восхитились идеальными формами певицы: «Все образы прекрасны..сложно выбрать какой-то один», «Все образы очень вам идут, чувственные и сексуальные, подчеркивают вашу безупречную фигуру», «Дива сногшибательная роскошная», «Вы во всех образах очень яркая и сексуальная», «Невероятная», «У вас восхитительная фигура», «Вот оно,совершенное тело! Вы отличный мотиватор», «Идеальная женщина!»